The Voice, il terribile lutto durante la puntata: purtroppo non ce l'ha fatta (Di martedì 7 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Maria Teresa Reale, la vincitrice dell'edizione del 2023 di The Voice Senior ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno parla della sua vita e di un dramma recente che ha dovuto superare. Ecco quindi che spiega che l'ultimo suo dispiacere accadrei proprio, in diretta, mentre era in gara su Rai1. Leggi anche: Lorella Boccia in lacrime per sua figlia Luce: cos'è successo Leggi anche: Fedez, cos'è il disturbo di cui soffre e quali sono i sintomi a cui fare attenzione Maria Teresa Reale, "The Voice Senior": chi è The Voice Senior, è un talent che è ormai diventato una sicurezza per la Rai, visto il successo riscosso sia in termini di ascolti che di critica. Il format si basa su persone over 60 con la passione per il canto che decidono di mettersi in gioco e di salire sul palco, sapendo di essere in ...

