The Penguin: Colin Farrell è "mostruoso" nelle prime foto della serie HBO Max (Di martedì 7 marzo 2023) Le foto dal set di The Penguin offrono uno sguardo ravvicinato al Pinguino di Colin Farrell, svelando qualche piccola differenza nel trucco del personaggio rispetto a The Batman. The Penguin, la serie spinoff di The Batman per HBO Max è in lavorazione e i social media accolgono le prime foto dal set del mostruoso Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot. Colin Farrell è stato avvistato completamente truccato e in costume sul set newyorkese di The Penguin per HBO Max. Proprio come in The Batman, con Robert Pattinson, l'aspetto di Farrell è completamente trasformato grazie al trucco e alle protesi. Tuttavia, il suo personaggio sembra ...

