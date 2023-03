The Mandalorian, la cosa migliore successa a Star Wars dopo la prima trilogia (Di martedì 7 marzo 2023) Con la terza stagione ormai cominciata su Disney+, scopriamo i motivi che rendono la prima serie live-action del franchise di Star Wars una vera game changer per l'IP, tra i prodotti più amati e blasonati dell'intera saga. Il fandom di Star Wars si divide in due tipologie di appassionati: chi rispetta religiosamente la saga ideata da George Lucas con fede e devozione e chi, invece, qualche domanda rispetto al corso degli eventi del franchise, in un modo o nell'altro, ha cominciato a porsela. Che Star Wars sia un'IP mainstream è cosa riconosciuta e ovvia: è nata da un'idea di cinema di genere popolare e votata anche alla messa in circolo di merchandising, dunque con scopi commerciali e destinata alle masse, non ai cinefili. Ciò detto, i livelli di amore, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) Con la terza stagione ormai cominciata su Disney+, scopriamo i motivi che rendono laserie live-action del franchise diuna vera game changer per l'IP, tra i prodotti più amati e blasonati dell'intera saga. Il fandom disi divide in due tipologie di appassionati: chi rispetta religiosamente la saga ideata da George Lucas con fede e devozione e chi, invece, qualche domanda rispetto al corso degli eventi del franchise, in un modo o nell'altro, ha cominciato a porsela. Chesia un'IP mainstream èriconosciuta e ovvia: è nata da un'idea di cinema di genere popolare e votata anche alla messa in circolo di merchandising, dunque con scopi commerciali e destinata alle masse, non ai cinefili. Ciò detto, i livelli di amore, ...

