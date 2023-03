The Good Lawyer, un video promozionale presenta lo spin-off di The Good Doctor: c'è anche Felicitry Huffman (Di martedì 7 marzo 2023) È stato diffuso un primo video promozionale di The Good Lawyer, lo spin-off di The Good Doctor con Kennedy McMann e Felicity Huffman che verrà introdotto nello show principale. Chi vuole dare un'occhiata a The Good Lawyer, lo spin-off di The Good Doctor con Kennedy McMann e Felicity Huffman, ora può farlo grazie al primo video promozionale del backdoor pilot diffuso da ABC. Annunciato ormai da tempo, lo spin-off di The Good Doctor intitolato The Good ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) È stato diffuso un primodi The, lo-off di Thecon Kennedy McMann e Felicityche verrà introdotto nello show principale. Chi vuole dare un'occhiata a The, lo-off di Thecon Kennedy McMann e Felicity, ora può farlo grazie al primodel backdoor pilot diffuso da ABC. Annunciato ormai da tempo, lo-off di Theintitolato The...

