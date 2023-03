The Devil In The White City, Hulu abbandona la serie prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio (Di martedì 7 marzo 2023) The Devil In The White City, serie prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio in fase di sviluppo da un decennio, perde lo streamer dopo che Hulu ha deciso di non procedere con lo show. Hulu ha deciso di non proseguire con lo sviluppo di The Devil in the White City. Il diavolo sembra proprio averci messo lo zampino visti i problemi che deve affrontare la serie limitata prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, in sviluppo da un decennio. Solo pochi mesi fa la star Keanu Reeves ha abbandonato il progetto, seguita a breve giro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) TheIn Thedain fase di sviluppo da un decennio, perde lo streamer dopo cheha deciso di non procedere con lo show.ha deciso di non proseguire con lo sviluppo di Thein the. Il diavolo sembra proprio averci messo lo zampino visti i problemi che deve affrontare lalimitatada, in sviluppo da un decennio. Solo pochi mesi fa la star Keanu Reeves hato il progetto, seguita a breve giro ...

