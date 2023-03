The Batman 2, svelata la data di inizio riprese (Di martedì 7 marzo 2023) La data di inizio riprese per The Batman 2, sequel dell’acclamato The Batman, di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello, è stata svelata; ad annunciarla, tramite un post su Instagram, Michael Uslan, uno dei produttori; a corredo, troviamo anche un’immagine promozionale del primo film, raffigurante una silhouette nera del vigilante mascherato; il primo ciak avverrà il 23 novembre 2023. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Uslan (@michaeluslan) James Gunn, nel corso della recente presentazione della “fase 1” del nuovo corso creatico DC, aveva ufficializzato la data d’uscita di questo atteso sequel, intitolato ufficialmente The Batman: Part II, fissandola per il ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023) Ladiper The2, sequel dell’acclamato The, di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello, è stata; ad annunciarla, tramite un post su Instagram, Michael Uslan, uno dei produttori; a corredo, troviamo anche un’immagine promozionale del primo film, raffigurante una silhouette nera del vigilante mascherato; il primo ciak avverrà il 23 novembre 2023. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Uslan (@michaeluslan) James Gunn, nel corso della recente presentazione della “fase 1” del nuovo corso creatico DC, aveva ufficializzato lad’uscita di questo atteso sequel, intitolato ufficialmente The: Part II, fissandola per il ...

