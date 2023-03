(Di martedì 7 marzo 2023) Une delleumane sono stati trovati sotterrati a tre metri di profondità questa mattina in via Isonzo, a, a poche centinaia di metri dal Colosseo. A rinvenire i resti sono stati alcuni operai che stavano svolgendo lavori alle tubature. Sul posto gli agenti della polizia del commissariato Salario e la Scientifica per i rilievi. Da una prima analisi sembra non si tratti direcenti ma saranno poi le analisi a chiarire a quando risalgono. Due giorni fa un altro inquietante ritrovamento di, a, si era verificato in una zona più periferica, a est, nel quartiere della, un “giallo” anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Teschio e ossa umani scoperti nel centro di Roma. E alla Bufalotta spunta un corpo sventrato dai cinghiali… - MaricaGusmitta : RT @fanpage: Stavano effettuando alcuni lavori alle tubature di un condominio quando, nel corso dell'intervento, hanno scoperto dei resti u… - leggoit : Ritrovato un teschio con ossa umane durante uno scavo: giallo a Roma, si indaga tra i cold case - fachetti3333 : RT @romatoday: Operai lavorano in un cantiere e trovano teschio e ossa umane: indaga la polizia - romatoday : Operai lavorano in un cantiere e trovano teschio e ossa umane: indaga la polizia -

L'operaio che stava manovrando lo scavatore, ha interrotto subito i lavori quando si è imbattuto nele nelleed ha chiamato la polizia . Rapina a Roma al banco dei pegni, caccia ai ...Une delleumane sono stati trovati sotterrati a due metri di profondità questa mattina, martedì 7 marzo, in via Isonzo, ai Parioli, quartiere di Roma nord. A rinvenire i resti sono stati ...Nel corso di alcuni lavori di rifacimento delle tubature sono stati trovati, circa due metri sotto terra, une molte. Da una prima valutazione sembrerebberorisalenti nel tempo. Sul ...

Operai lavorano in un cantiere e trovano teschio e ossa umane: indaga la polizia RomaToday

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...I resti umani sono stati rinvenuti questa mattina, durante i lavori di un condominio in via Isonzo: sul posto la polizia e la scientifica ...