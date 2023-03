TES | “L' azienda narnese e la transizione energetica | tra sfide e opportunità”

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - Costruzioni, ristrutturazioni e impianti a ‘regola d'arte' raggiungono il massimo livello di customer satisfaction Narni - Terni, 07/03/2023. Lapropone un nuovo paradigma economico-sociale che coinvolge tutti, produttori e consumatori, mondo pubblico e privato, risultando essere tra le maggioriglobali dei prossimi decenni. “Il mondo dell'energia e dell'efficienzadegli edifici sta cambiando velocemente aprendo a nuove: il nostro obiettivo è trasformarle in realtà per chiunque ed ovunque. Per questo abbiamo scelto di affrontare le nuovedel mercato trasformando la nostrada tradizionale impresa in General Contractor”, afferma Mario Lanari, Amministratore unico della TES. “La linea degli ...

Bongiovanni, 59 anni, siracusano, alla guida dell'impresasrl, vanta una robustissima ... coprire i posti vuoti in, aumentare la produzione, accelerare lo sviluppo e quindi creare ricchezza'...Bongiovanni, 59 anni, siracusano, alla guida dell'impresasrl, vanta una robustissima ... coprire i posti vuoti in, aumentare la produzione, accelerare lo sviluppo e quindi creare ricchezza'...Bongiovanni, 59 anni, siracusano, alla guida dell'impresasrl, vanta una robustissima ... coprire i posti vuoti in, aumentare la produzione, accelerare lo sviluppo e quindi creare ricchezza"...

TES: “L'azienda narnese e la transizione energetica, tra sfide e ... Adnkronos

Durante il convegno della Cisl Scuola "Sul merito. Ragioni e valori a confronto", la scrittrice Dacia Maraini ha fatto un lungo intervento riguardante lo stato attuale della scuola.La partnership tra Zegna e The Elder Statesman segna una strada per unire mondi diversi a partire dal rispetto per la qualità sostenibile.