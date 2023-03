Terrore ad alta quota: accoltella la hostess e tenta di aprire il portellone in volo (Di martedì 7 marzo 2023) Aereo accoltellamento in volo. Terrore sull’aereo: un uomo ha accoltellato al collo un assistente di volo con un cucchiaio di metallo rotto e dopo ha tentato di aprire una porta di uscita di emergenza. I passeggeri del volo hanno vissuto attimi di tensione. La notizia è stata diffusa poco fa dal Dipartimento di Giustizia e ovviamente ha fatto il giro del mondo, diventando anche virale sul web. (Continua…) Leggi anche: Aereo si schianta sui cavi elettrici: persone in trappola e blackout in zona Terrore sull’aereo, accoltellamento in volo I passeggeri di un volo hanno vissuto attimi di Terrore. Un uomo, di circa 33 anni, ha accoltellato al collo ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 marzo 2023) Aereomento insull’aereo: un uomo hato al collo un assistente dicon un cucchiaio di metallo rotto e dopo hato diuna porta di uscita di emergenza. I passeggeri delhanno vissuto attimi di tensione. La notizia è stata diffusa poco fa dal Dipartimento di Giustizia e ovviamente ha fatto il giro del mondo, diventando anche virale sul web. (Continua…) Leggi anche: Aereo si schianta sui cavi elettrici: persone in trappola e blackout in zonasull’aereo,mento inI passeggeri di unhanno vissuto attimi di. Un uomo, di circa 33 anni, hato al collo ...

