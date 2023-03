Territorio: da Regione 1,8 milioni a tre Comuni per progetti Pnrr (Di martedì 7 marzo 2023) Pordenone, 6 mar – Ammonta a oltre 1,8 milioni di euro la somma erogata a Tolmezzo, Zuglio e Cercivento attraverso il Fondo costituito appositamente dalla Regione per anticipare ai piccoli Comuni più in difficoltà gli importi per le anticipazioni di cassa sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A fronte di un valore progettuale complessivo di oltre 6 milioni e 330 mila euro, per le opere che i tre municipi montani prevedono di realizzare con le risorse del Pnrr, la Regione ha anticipato oltre un milione e 818 mila euro. L’operazione, come ha sottolineato l’assessore regionale alle Finanze, mostra come la volontà della Giunta di mettere i Comuni nelle condizioni di procedere con l’iter progettuale e con i lavori sia fondamentale per ... Leggi su udine20 (Di martedì 7 marzo 2023) Pordenone, 6 mar – Ammonta a oltre 1,8di euro la somma erogata a Tolmezzo, Zuglio e Cercivento attraverso il Fondo costituito appositamente dallaper anticipare ai piccolipiù in difficoltà gli importi per le anticipazioni di cassa suidel Piano nazionale di ripresa e resilienza. A fronte di un valore progettuale complessivo di oltre 6e 330 mila euro, per le opere che i tre municipi montani prevedono di realizzare con le risorse del, laha anticipato oltre un milione e 818 mila euro. L’operazione, come ha sottolineato l’assessore regionale alle Finanze, mostra come la volontà della Giunta di mettere inelle condizioni di procedere con l’iter progettuale e con i lavori sia fondamentale per ...

