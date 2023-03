Terribile scontro tra due aerei militari a Guidonia | uno precipita tra le case | morti i due piloti Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – Drammatico incidente a, nei pressi dell’aeroporto militare, poco dopo le 12. Dueultraleggeri si sono scontrati mentre stavano sorvolando l’area attraversata da via della Longarina. Entrambi i velivoli sonoti, uno tra le, e i duesono deceduti. Non vi sarebbero altre persone coinvolte. E’ quanto reso noto in un comunicato dell’Aeronautica Militare, dove si spiega che i dueU-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati “in volo nell’ambito di una missione addestrativa pianificata”. Le cause dell’impatto al momento “non sono note”. Ideceduti sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni, originario di Taranto e il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, originario di Legnago, entrambi del 60° stormo di ...