Terremoto Turchia e Siria | romani dal cuore d’oro | donati oltre 400 chili di cibo

Roma- Lo scorso 21 febbraio la Protezione Civile capitolina, con il sostegno delle organizzazioni di volontariato, in convenzione con Roma Capitale, ha dato inizio a una sostanziosa raccolta di beni e attrezzature da inviare all'Ambasciata Turca per aiutare le popolazioni colpite dal Terremoto in Siria e in Turchia avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. A favore di vittime, feriti e senzatetto è stato raccolto cibo conservabile, come pasta, riso e scatolame; ma non solo, tanti gli indumenti, quali scarpe, giacche, guanti, sciarpe, cappelli e pannolini; tanti gli attrezzi, come sacchi a pelo, coperte, tende e stufe: materiale e vestiario non di seconda mano, ma nuovo, acquistato appositamente per essere donazione e non riciclo. La raccolta ancora non è chiusa, chi volesse partecipare può consultare il sito di

