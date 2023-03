Terremoto in Turchia, l’aiuto del Comune di Gaeta, Caritas Diocesana e Protezione civile (Di martedì 7 marzo 2023) Gaeta – Anche Gaeta fa la sua parte nel portare sostegno ai territori colpiti, il 6 febbraio scorso, dal devastante Terremoto in Turchia e Siria. La Protezione civile “la Fenice” ha provveduto al confezionamento dei bancali consegnandoli al deposito allestito dall’ambasciata turca presso l’aeroporto di Fiumicino. Circa 10 quintali di derrate alimentari a lunga conservazione, contributo della generosità dei cittadini di Gaeta che hanno risposto tempestivamente e con aiuti concreti alla richiesta avanzata dal Comune di Gaeta e dall’assessorato alle politiche sociali in stretta collaborazione con la Caritas Diocesana di Gaeta. “La nostra città – commenta il Sindaco Cristian Leccese – è ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023)– Anchefa la sua parte nel portare sostegno ai territori colpiti, il 6 febbraio scorso, dal devastanteine Siria. La“la Fenice” ha provveduto al confezionamento dei bancali consegnandoli al deposito allestito dall’ambasciata turca presso l’aeroporto di Fiumicino. Circa 10 quintali di derrate alimentari a lunga conservazione, contributo della generosità dei cittadini diche hanno risposto tempestivamente e con aiuti concreti alla richiesta avanzata daldie dall’assessorato alle politiche sociali in stretta collaborazione con ladi. “La nostra città – commenta il Sindaco Cristian Leccese – è ...

