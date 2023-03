Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Terre rare, il piano di Bruxelles: “Estrarre in Ue almeno il 10% delle materie prime strategiche che si utilizzano” - aleciu : RT @Forchielli: UE ???? estrarre il 10% delle terre rare entro il 2030 e raffinarne il 40% ?? a parte che sono obiettivi ridicoli la tragedia… - VoxClamantis5 : @lucia_pal @andreacantelmo8 1/bè, la Russia ha solo petrolio, gas, uranio, alluminio, nickel, litio, rame, terre r… - Forchielli : @MGiacomettti Litio non terre rare - Forchielli : @grazianotortell Litio non terre rare -

Oltre ad avere un'architettura interna completamente riprogettata che migliora la riparabilità, i modelli di iPhone 14 utilizzano anche il 100% diriciclate in tutti i magneti, inclusi ...Se consideriamo le attività di estrazione di alcuni materiali critici, per il rame abbiamo al primo posto il Cile con circa il 25% del totale, per lela Cina con il 60%, per il litio l'...Per le, vitali per le produzione di tecnologie chiave per l'energia eolica e le batterie, ad esempio, i Ventisette sono dipendenti al 98% da Pechino. Questo ha spinto verso l'alto i prezzi ...

Terre rare, il piano di Bruxelles: “Estrarre in Ue almeno il 10% delle materie prime strategiche che si… Il Fatto Quotidiano

Nel suo disegno di legge, Bruxelles prevede anche una corsia preferenziale per i progetti che coinvolgono le terre rare ritenuti “strategici”, con procedure di autorizzazione più snelle e prevedibili ...L'Europa è fortemente dipendente da Paesi terzi per l'approvviggionamento di materie prime critiche e terre rare, fondamentali per la transizione verde. Bruxelles presenterà una legge che punta a gara ...