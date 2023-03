(Di martedì 7 marzo 2023), anticipazioni edal 6 all’11, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10. STAGIONE 2- EPISODIO 31delega a Saniye il compito di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova che tiene ogni anno, con lo scopo di dimostrare a tutti che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente. Parallelamente, decide di vendere alcuni terreni così da pagare Sermin per farle cambiare testimonianza al processo, in modo da scagionare Demir. Hatip, che viene a sapere della vendita dei terreni, fa un’offerta a, ma il prezzo che propone è troppo basso. STAGIONE 2- EPISODIO 32decide di accettare l’offerta di Fekeli, con la promessa che potrà ricomprarli alla stessa cifra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni 8 marzo 2023: Tutti danno la caccia a Sermin! - infoitcultura : Terra Amara, arriva l'anticipazione: ecco chi ha derubato Saniye - bubinoblog : TERRA AMARA, TRAME 13-18 MARZO 2023: HAPIT FA UNA PROPOSTA A HUNKAR, MA IL PREZZO... - redazionetvsoap : Ancora intrighi a gogo nelle nuove puntate di #TerraAmara... cominciando già dalla prossima! Ecco cosa succede... - LinkaTv : E' iniziato Terra Amara - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -

Nuovo appuntamento oggi martedì 7 marzo 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Mujgan scopre che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Gaffur va a ritirare del denaro da Kamer. Ecco il Video ...Gaffur riesce a consegnare il denaro a un'ignara Hunkar, mentre Saniye teme che ci sia qualcosa che non va e che Gaffur abbia combinato qualcosa (tanto da metterlo in guardia). Sermin resta nascosta ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda l' 8 marzo , alle 14.10 , Gaffur riesce a consegnare il denaro ad Hunkar , ignara del modo in cui se lo sia procurato. Saniye , invece, sospetta che ...

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Demir rischia di morire in un incidente! SuperGuidaTV

Scopri tutto quello che bisogna sapere su chi è la giovane attrice che interpreta Uzum in Terra Amara e che fine fa nella soap opera!Terra Amara cancellata Quando finisce Terra Amara 2023 Le puntate su Canale 5 di Terra Amara a che ora iniziano