Terra Amara, arriva l'anticipazione: ecco chi ha derubato Saniye (Di martedì 7 marzo 2023) Terra Amara anticipazioni: Saniye scopre di essere stata derubata; colpo di scena clamoroso nelle prossime puntate. Tutti pazzi per Terra Amara! La soap opera turca proposta da Canale 5 ha letteralmente rapito il pubblico italiano, sempre più appassionato dalle vicende (spesso tragiche) di Zuleyha, Yilmaz, Demir e company. I colpi di scena nella trama non mancano mai e i telespettatori sono costantemente col fiato sospesa. Ebbene, accadrà anche nelle prossime puntate in arrivo. Una terribile scoperta per Saniye in Terra Amara – Credits Mediaset Infinity (GrantennisToscana.it)Come è noto, la telenovela è composta da ben quattro stagioni, che sono andate già in onda in Turchia: il gran finale è stato trasmesso nell'estate del 2022.

