Tentata rapina a studentessa, il sindaco rassicura: “Presto altre telecamere” (VIDEO) (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il giorno dopo il tentativo di rapina da parte di una donna di etnia rom ai danni di una studentessa di 17 anni, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Salerno, gli ordini del comandante Antonio Corvino per cercare di individuare l’autrice che nella colluttazione nata con la ragazza, l’ha anche ferita. Saranno utili i filmati delle telecamere di VIDEO sorveglianza, che, nel comune capoluogo, sono ormai divenute il principale strumento di contrasto alla criminalità come ha confermato questa mattina anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, intervenendo sulla questione. Il primo cittadino ha precisato che ritiene che l’episodio avvenuto in piena mattinata, in Piazza Malta, punto centrale e pieno sempre di tantissimi studenti che attendono il bus, è un episodio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il giorno dopo il tentativo dida parte di una donna di etnia rom ai danni di unadi 17 anni, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Salerno, gli ordini del comandante Antonio Corvino per cercare di individuare l’autrice che nella colluttazione nata con la ragazza, l’ha anche ferita. Saranno utili i filmati delledisorveglianza, che, nel comune capoluogo, sono ormai divenute il principale strumento di contrasto alla criminalità come ha confermato questa mattina anche ildi Salerno Vincenzo Napoli, intervenendo sulla questione. Il primo cittadino ha precisato che ritiene che l’episodio avvenuto in piena mattinata, in Piazza Malta, punto centrale e pieno sempre di tantissimi studenti che attendono il bus, è un episodio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacramioara_leu : @matteosalvinimi Avrei voluto vedere te se su quella barca fossero stati i tuoi figli, della Meloni, Piantedosi &Co… - tvoggi : TENTATA RAPINA, PAURA ALLA FERMATA DEL BUS: IL SINDACO DI SALERNO RASSICURA Sono al lavoro i carabinieri della comp… - EsculapiAndrea : RT @GiovyDean: Stazione Centrale di #Milano: passanti accoltellati per tentata rapina da un clandestino. Però non facciamo di tutta l'erba… - cirillo73777221 : RT @GiovyDean: Stazione Centrale di #Milano: passanti accoltellati per tentata rapina da un clandestino. Però non facciamo di tutta l'erba… - salernotoday : Tentata rapina in Piazza Malta: studentessa aggredita per il telefonino, si cerca una straniera… -