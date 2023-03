(Di martedì 7 marzo 2023) Londra, 7 mar. (Adnkronos) - La Wta, il principale tour diprofessionistico femminile, ha annunciato un nuovodi investimento con CvcPartners per un valore di 149 milioni di. Ladiera precedentemente proprietaria della Formula 1 e ha anche investito nel rugby, nel cricket e nel calcio francese e spagnolo. Questo nuovo, in cantiere da tempo, è descritto come una "partnership strategica" e vedrà Cvc assicurarsi una quota del 20% nella neonata entità commerciale della Wta. La partnership mira a generare una migliore crescita commerciale nelfemminile e ad aumentare il suo profilo dopo un periodo difficile che ha visto aumentare il divario con il circuito maschile. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? ???????????????????????? ???????????? ?? #Giorgi trionfa al @WTAMeridaOpen battendo in finale Peterson 7-6 1-6 6-2 ?? ?? Quarto ti… - TV7Benevento : Tennis: Wta sigla accordo da 149 mln dollari con società di private equity Cvc Capital - - Ale_Is_Back : RT @Gianl1974: 1/3 ???? L'ucraina Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo di tennis WTA e si è rifiutata di stringere la mano alla sua avv… - annalisasanti : RT @Gianl1974: 1/3 ???? L'ucraina Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo di tennis WTA e si è rifiutata di stringere la mano alla sua avv… - robotlegacy : RT @Gianl1974: 1/3 ???? L'ucraina Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo di tennis WTA e si è rifiutata di stringere la mano alla sua avv… -

Chi invece di dollari ne incasserà parecchio, anche se la cifra non è stata resa nota è la. Nonostante il calo di popolarità e interesse accuato dalfemminile dopo il ritiro di Serena ......tutte questa storia alle spalle riaprendo così un nuovo capitolo della sua vita sul campo da. 97, che guadagnando ben dieci posizioni nella 'freschissima' classifica femminile stilata si è ...Sono, in attesa che terminino le qualificazioni, 5 le azzurre in gara nel tabellone principale del "BNP Paribas Open", secondo1000 stagionale giocato sul cemento dell'Indian WellsGarden. C'è Martina Trevisan, 23esima testa di serie, direttamente in gioco al secondo turno contro la vincente del match tra la ...

Il primo titolo in carriera avrà per sempre un posto speciale nel cuore di ogni tennista. Di certo sarà così anche per Marta Kostyuk, che al WTA250 di Austin ha raccolto la sua prima gioia nel circuit ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...