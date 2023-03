Tennis, Novak Djokovic assente a Indian Wells e a Miami: Alcaraz e Tsitsipas in agguato per il n.1 del ranking ATP (Di martedì 7 marzo 2023) Niente da fare per Novak Djokovic. Il serbo, n.1 del mondo, non potrà scendere in campo nel torneo di Indian Wells e, salvo clamorose retromarce dell’Esecutivo americano, accadrà lo stesso per il Masters1000 di Miami. La richiesta di esenzione di Nole, essendo lui un soggetto non vaccinato al Covid, non è stata accolta dal Governo statunitense che, come è noto, dal mese di maggio aprirà le porte anche a chi come il campione nativo di Belgrado è nello status descritto. Sunshine Double privo dei Tennisti più esperti e carismatici del circuito, in riferimento anche alla defezione dello spagnolo Rafael Nadal a causa dell’infortunio subìto nel corso degli Australian Open 2023. Si apre la caccia al trono di Djokovic e chi potrà approfittare di questa situazione? I due più ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Niente da fare per. Il serbo, n.1 del mondo, non potrà scendere in campo nel torneo die, salvo clamorose retromarce dell’Esecutivo americano, accadrà lo stesso per il Masters1000 di. La richiesta di esenzione di Nole, essendo lui un soggetto non vaccinato al Covid, non è stata accolta dal Governo statunitense che, come è noto, dal mese di maggio aprirà le porte anche a chi come il campione nativo di Belgrado è nello status descritto. Sunshine Double privo deiti più esperti e carismatici del circuito, in riferimento anche alla defezione dello spagnolo Rafael Nadal a causa dell’infortunio subìto nel corso degli Australian Open 2023. Si apre la caccia al trono die chi potrà approfittare di questa situazione? I due più ...

