Tennis, Lorenzo Musetti giocherà a Marrakech prima di Montecarlo (Di martedì 7 marzo 2023) Prosegue incessante il 2023 del Tennis mondiale: domani avranno inizio i tabelloni principali del Masters 1000 di Indian Wells che darà il via allo swing americano di marzo che comprenderà anche Miami. Tornei prestigiosi ai quali saranno presenti i principali giocatori italiani come Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Sarà presente anche Lorenzo Musetti e ieri sono uscite le prime entry list dei tornei successivi a Indian Wells e Miami, ossia quelli che inaugureranno la stagione europea sulla terra battuta prima di Montecarlo. Il carrarino si è iscritto a Marrakech e, con ogni probabilità, in Marocco sarà la prima testa di serie. Un ATP 250 non di altissimo valore, ma sicuramente che presenta dei giocatori insidiosi: tra ...

