Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Temptation Island, una coppia di ex protagonisti si sposa: ecco chi saranno i loro (famosi) testimoni - IsaeChia : #TemptationIsland, una coppia di ex protagonisti si sposa: ecco chi saranno i loro (famosi) testimoni - Nick60442 : @colpi_valentina @Jes912 Ti capisco ???? Dai resisti ancora un mese, poi c’è Temptation Island ?? - GiuliaCassano88 : @WildLukita @matteodiamante Ma non solo il gf, tutti i programmi fanno schifo allo stesso modo, il tutto si conclud… - psyfrancesca : @Allegra0001 @PhickNewmers Boh, speriamo bene...ma il mio programma preferito sarà sempre temptation Island ?? -

L'ex volto di, Martina Sebastiani ha svelato il sesso del suo secondo figlio con un dolce video. L'influencer è nota per aver preso parte all'edizione del 2018 con l'allora fidanzato Gianpaolo ...Serena ha anche partecipato acon il suo attuale compagno Pago. L'arrivo delle due sorelle promette di far discutere, ma bisognerà aspettare l'inizio del programma per scoprire come ...Fuori dal cast Lorenzo Amoruso: l'ex calciatore, ex fidanzato di Manila Nazzaro ed ex partecipante diha confidato sui social network di non aver superato i provini per prendere ...

Temptation Island, una coppia di ex protagonisti si sposa Isa e Chia

L'ex volto di Temptation Island, Martina Sebastiani è in dolce attesa e ha svelato il sesso del suo futuro bambino con un video. Vediamo insieme i dettagli!Temptation Island, Martina Sebastiani scopre il sesso del bebè in arrivo (Video). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.