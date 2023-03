Temptation Island | Martina Sebastiani scopre il sesso del bebè in arrivo Video

(Di martedì 7 marzo 2023)ha svelato ildel suo secondo! Dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza, l’ex protagonista diha pubblicato su Instagram un dolcissimo reel del suo gender reveal party.ha svelato che sarà una bambina: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La ragazza è conosciuta per aver preso parte nel 2018 a Tempation, in coppia con Gianpaolo Quarta. I due però si separarono efece discutere per il suo breve flirt con il tentatore Andrea Dal Corso. A distanza di alcuni anni,è felice con il suo compagno (che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #TemptationIsland, Martina Sebastiani scopre il sesso del bebè in arrivo (Video) L’ex protagonista del reality è g… - mojitoxzayn : RT @guastodamore: piersilvio non si deve assolutamente permettere mai più di cancellare temptation island la mia vita quel reality - guastodamore : piersilvio non si deve assolutamente permettere mai più di cancellare temptation island la mia vita quel reality - guastodamore : cmq summertime è stata la mia merda l’estate scorsa non si faceva letteralmente un cazzo in televisione manco tempt… - ScreamingCindy : Quest'estate pare torni Temptation Island, ho già il terrore alcolizzati, surgelati, inkorvassy e donnelesi. -

Serena ha anche partecipato acon il suo attuale compagno Pago. L'arrivo delle due sorelle promette di far discutere, ma bisognerà aspettare l'inizio del programma per scoprire come ...Fuori dal cast Lorenzo Amoruso: l'ex calciatore, ex fidanzato di Manila Nazzaro ed ex partecipante diha confidato sui social network di non aver superato i provini per prendere ...... il celebre Lenticchio di ''. Proprio in occasione della partecipazione di Chiofalo a, con l'allora fidanzata Selvaggia Roma, i due si sono conosciuti. Antonella ...

Casting, Temptation Island torna nell'estate 2023: si cercano le coppie TorinoToday

Gli spoiler della registrazione di Uomini e donne del 6 marzo: in studio non c'è stata nessuna scelta finale per il tronista ...Per Serena Enardu una nuova esperienza televisiva dopo Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello VIP ...