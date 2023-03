Temperature a Salerno e Avellino | c' è da preoccuparsi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 7 marzo 2023) Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli A Napoli il clima è sereno con cielo limpido. L'umidità è del 59%, la temperatura media è di 13.63°C con una minima di 9.15°C e una massima di 13.92°C. La velocità del vento è di 4.48km/h, mentre la percentuale del nuvoloso è inferiore all'2%. Dato che oggi a Napoli c'è un clima sereno con cielo limpido, basterà indossare un abbigliamento leggero. Si può godere di una giornata all'aria aperta per andare in spiaggia, visitare i luoghi turistici oppure fare una passeggiata in centro con gli amici.Oggi ail clima è Rain con ulteriori descrizioni di light rain. L'umidità sarà di 57% e la temperatura media sarà di 12.19 gradi celsius, con ...