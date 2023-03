Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi twitter e forum | Nikita la preferita | Milena e Davide a forte rischio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp34637041 : #Gfvip Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 7? Le percentuali del televoto - infoitcultura : Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 7? Le percentuali del televoto - tuttopuntotv : Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 7? Le percentuali del televoto #gfvip #gfvip7 - andreastoolbox : Gf Vip: il recap della 39esima puntata: nomination, prima finalista, televoto #Vip: #Gf #il #della #recap ??????? - BoselliCleo : @_avcisoz Ed è vero. Basta ricordare Dayane che vinse il televoto del preferito con Zorzi e dopo tre settimane il G… -

...finalista e la catena di salvataggio È arrivato il momento di conoscere il risultato dele ... La prima finalista delFratello Vip 7 è Oriana Marzoli con il 28,3% dei voti (Tavassi 26,5%, ...La bionda venezuelana ha vinto al fotofinish ilche metteva in palio il biglietto per la ...al resto del cast per ottenere il pass che terrà in vita le loro speranze di vincere il...Alfonso Signorini apre la puntata di 'Fratello Vip' dichiarando subito che ilsancirà il primo finalista di questa edizione. La reprimenda per il comportamento dei vip 'La scorsa puntata è stata particolare dove, per certi ...

Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi ultima ora: Nikita, Oriana e Antonella si giocano la finale Tag24

Segui Tag24 anche sui social Televoto Fratello vip percentuali oggi ultima ora. Nella puntata del Gf vip di domani lunedì 6 marzo verrà chiuso il televoto che vede in nomination: Nikita Pelizon, Orian ...Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello vip Nessuno, poiché il televoto che si è chiuso nella puntata di ieri non era eliminatorio ...