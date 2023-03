Ted Lasso: ora si può dormire nel pub della serie (Di martedì 7 marzo 2023) Airbnb mette a disposizione tre soggiorni nel vero locale londinese dov'è ambientata la serie (che forse è giunta al capolinea) Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) Airbnb mette a disposizione tre soggiorni nel vero locale londinese dov'è ambientata la(che forse è giunta al capolinea)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiordoIlce : Bellissima la prima stagione di Ted Lasso - fiordoIlce : Tocca vedere ted lasso in italiano perch non trovavo il link sub eng vabbè ugh - rossellarasulo : In questi giorni ho iniziato Ted Lasso. L’avevo nella lista delle serie tv da guardare da un bel po’. E niente, par… - flazia24 : RT @rebellevague: Hannah Waddingham sta registrando nuove interviste in occasione della terza stagione di Ted Lasso. - flamanc24 : RT @rebellevague: Hannah Waddingham sta registrando nuove interviste in occasione della terza stagione di Ted Lasso. -