Ted Lasso 3, Jason Sudeikis: "È la fine della storia che volevamo raccontare" (Di martedì 7 marzo 2023) Al momento non è ancora stato confermato se Ted Lasso 3 sarà o meno la chiusura della serie, ma per Jason Sudeikis si tratta della fine dell'arco narrativo che avevano in mente dall'inizio. Arriverà il 15 marzo su Apple TV+ l'attesissima terza stagione di Ted Lasso, la serie comedy con protagonista Jason Sudeikis nei panni di uno sconclusionato allenatore di football americano che allena per la prima volta una squadra di calcio nella Premier League britannica. Non ci sono conferme nè smentite sul fatto che la terza stagione possa essere l'ultima, ma il protagonista Jason Sudeikis ha voluto trattarla in questo modo. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Deadline: "Voglio dire, esiste sempre Cameo, non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) Al momento non è ancora stato confermato se Ted3 sarà o meno la chiusuraserie, ma persi trattadell'arco narrativo che avevano in mente dall'inizio. Arriverà il 15 marzo su Apple TV+ l'attesissima terza stagione di Ted, la serie comedy con protagonistanei panni di uno sconclusionato allenatore di football americano che allena per la prima volta una squadra di calcio nella Premier League britannica. Non ci sono conferme nè smentite sul fatto che la terza stagione possa essere l'ultima, ma il protagonistaha voluto trattarla in questo modo. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Deadline: "Voglio dire, esiste sempre Cameo, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciakmag : #TedLasso3, Jason Sudeikis: «É la fine di ciò che volevamo raccontare» ?? - ayellowlamp : quando ci rilasceranno quelle di ted lasso io e gian faremo una lecture in merito a trent - fiordoIlce : Bellissima la prima stagione di Ted Lasso - fiordoIlce : Tocca vedere ted lasso in italiano perch non trovavo il link sub eng vabbè ugh - rossellarasulo : In questi giorni ho iniziato Ted Lasso. L’avevo nella lista delle serie tv da guardare da un bel po’. E niente, par… -