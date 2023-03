Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alicianao2 : RT @bebeamacchie: tavassi che legge a modo suo la lettera della mamma di daniele, mi sento malissimo?? #oriele - EliMar1893 : RT @gicarestik2: Tavassi e Onestini Che sfottono Nikita stanotte nel van e Antonella che se la ride di gusto ! Mamma mia che schifo #Gfvip… - Susy56069011 : RT @gicarestik2: Micol che accarezza Donnamaria ma non appena sente la voce di Tavassi smette ! Che ridicola mamma mia #Gfvip #nikiters #gi… - k_dramalove : RT @_soleilandia_: Tavassi che legge ironicamente la lettera indecifrabile della mamma di Daniele e Oriana che nel mentre se la ride ?? #ori… - blogtivvu : Tavassi, la mamma attacca Sonia Bruganelli e critica il ‘teatrino’ dei Donnalisi: interviene anche Guendalina… -

... Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo. Di questi, due ... I commenti si sprecano anche su Davide Donadei: ' Solo lae la zia l'hanno votato! ' , scrive ...Sorpresa per Daniele Daniele viene chiamato in cortiletto per una sorpresa: la lettera della. ... A salvarsi, ovvero a no andare direttamente in finale è Nikita, poi, Micol e Andrea. ...Sorpresa per Daniele Daniele viene chiamato in cortiletto per una sorpresa: la lettera della. ... A salvarsi, ovvero a no andare direttamente in finale è Nikita, poi, Micol e Andrea. ...

Chi è Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi ed ex ragazza ... IMTV

Un televoto assai spinoso, che vedeva competere Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi al fine di ottenere lo ...Nell'ultima puntata del GF Vip, Andrea Maestrelli e Davide Donadei sono stati i meno votati, e sui social i commenti ironici non mancano.