Tassi, BCE conferma linea dura e "avvisa" le banche (Di martedì 7 marzo 2023) Da un lato la BCE impegnata e determinata a riportare l'inflazione al 2 per cento, dall'altro la banche. Nel mezzo, i clienti. BCE, verso nuovo rialzo "Sono convinta che molte banche siano pronte a rinegoziare" i mutui variabili contratti dai loro clienti e che ora stanno presentando un conto salato, vista la stretta monetaria in atto per contrastare l'inflazione, "in modo da alleggerire il carico sulle famiglie nel corso del tempo. E' nel loro interesse farlo, perché sanno che quando l'inflazione sarà sotto controllo i Tassi scenderanno". E' tutt'altro che sibillino il messaggio lanciato dalla Presidente della BCE Lagarde che nelle scorse ore ha anticipato cosa succederà a marzo. Il suggerimento alle banche E' possibile che continui il percorso di rialzo dei Tassi di interesse oltre marzo", ha ...

