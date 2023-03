Tartarughe Ninja: stanno per tornare in un nuovo film (Di martedì 7 marzo 2023) Si intitola Caos mutante ed è la nuova incarnazione animata pensata dall'attore e sceneggiatore Seth Rogen Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) Si intitola Caos mutante ed è la nuova incarnazione animata pensata dall'attore e sceneggiatore Seth Rogen

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InGenereCinema : Su InGenere Cinema il trailer italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante! - Ash71Pietro : Tartarughe Ninja: Caos Mutante - nuovo #poster e #Trailer italiano del reboot animato #TeenageMutantNinjaTurtles (… - Screenweek : 'Dall’eterno adolescente Seth Rogen', una nuova ripartenza per le #TartarugheNinja al cinema, da agosto nelle sale… - mitsubakou : quest'anno per pasqua il mio scopo sarà trovare un uovo delle tartarughe ninja - infoitcultura : Tartarughe Ninja: Caos Mutante, guarda il trailer italiano del film animato in uscita questa estate -