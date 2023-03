Tartarughe Ninja – Caos Mutante | finalmente il trailer

(Di martedì 7 marzo 2023)è il prossimo nuovo film dedicato ai supereoi mutanti e matti per la pizza: scopriamo insieme il nuovoufficialeè il nuovo prossimo film dedicato ai supereoi mutanti più divertenti di sempre, ma soprattutto più affamati. Si tratta di un film di animazione vero e proprio, che riprende quindi dalle origini della storia originale e dell’inizio dell’avventura da supereoi per i nostri protagonisti. Questo film di animazione uscirà in agosto 2023 e prima di conoscere la data ufficiale, Paramount Pictures Italia ha rilasciato ilin italiano. Dalpossiamo notare uno stile di animazione in 2D sulla scia di alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orgoglionerd : Tartarughe Ninja: il trailer ufficiale del nuovo film - Orgoglionerd - lovelyanimehd : Tartarughe Ninja Caos Mutante: il trailer italiano del film d’animazione - MangaForevernet : Tartarughe Ninja Caos Mutante: il trailer italiano del film d’animazione - avespartacus : RT @wireditalia: Si intitola Caos mutante ed è la nuova incarnazione animata pensata dall'attore e sceneggiatore Seth Rogen. - Voto10 : Tartarughe Ninja: Caos Mutante: ecco il primo trailer italiano! -

Lesono di nuovo tra noi e questa volta in un'ennesima versione animata. Create dai fumettisti Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984, queste tartarughine trasformate in creature ...

È stato rilasciato il primo teaser trailer del reboot di Tartarughe Ninja: Caos Mutante prodotto da Paramount Pictures e dall’attore Seth Rogen. Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello dopo dive ...Ebbene sì non è uno scherzo, le Tartarughe Ninja sono tornate per una nuova ed entusiasmante avventura ricca di azione, divertimento e soprattutto pizza! Tartarughe Ninja: Caos Mutante è il nuovo film ...