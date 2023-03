Tananai: “Tango e amore in Ucraina” in diretta mercoledì 8 marzo alle 15.30 con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di martedì 7 marzo 2023) Tananai è l’ospite della nuova puntata del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. mercoledì 8 marzo dalle ore 15.30 il cantautore sarà in diretta su Facebook e YouTube di FqMagazine e Il Fatto Quotidiano. Dopo il quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, Continuano i successi di Tananai, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “Tango”, ha annunciato il sold out del live al MediolanumForum di Assago di Milano previsto lunedì 8 maggio. Per l’occasione, Tananai ha annunciato anche un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre, all’interno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)è l’ospite della nuova puntata del talk “Programma”, condotto daore 15.30 il cantautore sarà insu Facebook e YouTube di FqMagazine e Il Fatto Quotidiano. Dopo il quinto posto in classifica al Festival di Sanremo,nuano i successi di, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “”, ha annunciato il sold out del live al MediolanumForum di Assago di Milano previsto lunedì 8 maggio. Per l’occasione,ha annunciato anche un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre, all’interno del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... egospirito : RT @martola__: come abbiamo potuto non far vincere tango di tananai a sanremo raga - _annaira__ : RT @martola__: come abbiamo potuto non far vincere tango di tananai a sanremo raga - _Phede04 : RT @martola__: come abbiamo potuto non far vincere tango di tananai a sanremo raga - aboutme____38 : RT @martola__: come abbiamo potuto non far vincere tango di tananai a sanremo raga - 91ltwd : io nelle cose ci arrivo un po' dopo ma tananai meritava di vincere sanremo perché tango spacca ed è bellissima -