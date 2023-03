Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Tajani,in Israele e Cisgiordania ribadirò invito a dialogo - gianni92199894 : Tajani,in Israele e Cisgiordania ribadirò invito a dialogo - Ultima Ora - ANSA - notizienet : Tajani,in Israele e Cisgiordania ribadirò invito a dialogo - Il ministro in visita domenica e lunedì, poi torna in… - iconanews : Tajani,in Israele e Cisgiordania ribadirò invito a dialogo - CRustioni : RT @Kikka57847350: I sionisti di israele, assassini e terroristi che praticano genocidio e pulizia etnica, demoliscono una sala di preghier… -

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine di un evento alla Farnesina, ricordando che domenica e lunedì sarà ine Cisgiordania, prima di proseguire per l'Egitto. .... mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa è già ine a breve sarà seguito dal ministro e vicepremier Antonio. Questo genere di contatti, in questo momento, portano l'Italia a ...Prima l'India, poi Abu Dhahi. Il vicepremier , ministro degli Esteri, è reduce dall'ennesima missione all'estero e alla vigilia delle prossime: Bosnia Erzegovina, poi. Un'azione diplomatica incessante, per ricucire rapporti, creare partnership, rilanciare il ruolo dell'Italia nel mondo. Dall'economia alle rotte del gas, dalla costruzione della pace in ...

"Abbiamo sempre invitato tutti alla calma, i problemi non si risolvono con la violenza da nessuna delle due parti. Bisogna invece dialogare e costruire un percorso. (ANSA) ...Rumors su un attacco israeliano in Iran, polemica tra Netanyahu e Grossi (Iaea), Teheran sempre più isolata. Tutto mentre il capo del Pentagono Austin viaggia verso il Medio Oriente per parlare con i ...