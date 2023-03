Tajani | aumentare diplomatici a Bruxelles per contare di più in Ue

(Di martedì 7 marzo 2023) caption id="attachment 338263" align="alignleft" width="150" Antonio/caption"Ho chiesto di" a"il numero di" per "di più": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all`estero., ha sottolineato il ministro, "è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere presenti,di più"."I nostri amici francesi e tedeschi hanno un numero impressionante di personale. Dobbiamo fare di più, collaborare di più anche tra funzionari italiani", ha insistito. "Dobbiamo avere una visione italiana perché l'Europa ne ha bisogno. C'è più voglia di Italia di quanto noi pensiamo", ha aggiunto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Ho chiesto di aumentare il numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere più presen… - rosaroccaforte : RT @Agenzia_Ansa: 'Ho chiesto di aumentare il numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere più presenti per… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: 'Ho chiesto di aumentare il numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere più presenti per… - PoliticaNewsNow : Ue, Tajani: 'Aumentare numero diplomatici a Bruxelles, dobbiamo essere più presenti' - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'Ho chiesto di aumentare il numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiam… -

"Ho chiesto diil numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere più presenti per contare di più". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, alla Riunione Plenaria ...'Ho chiesto di' a Bruxelles 'il numero di diplomatici' per 'contare di piu'': lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza ...' Ho chiesto diil numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere più presenti per contare di più '. A dichiararlo è Antonio, ministro degli Esteri, partecipando alla ...

Tajani: aumentare i diplomatici a Bruxelles per contare di più in Ue Agenzia askanews

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Usa fanno di tutto per continuare la guerra. LIVE ...Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “La lotta al terrorismo e al riciclaggio sono attività che portiamo avanti nel nostro Paese e che mettiamo a frutto anche all’estero. I tanti militari della Guardia di Finan ...