Tagli ai bus | Cormano più lontana da Milano | “Faremo capire l’importanza della linea”

(Di martedì 7 marzo 2023) tds text logone colortds text logone colortds text logone colortds text logone color Per il Trasporto Pubblico Locale tutto come previsto, nella riunione convocata dall’assessore Censi del Comune di: dopo l’introduzione dell’area B e dell’aumento del biglietto arriva anche la razionalizzazione delle corse, conche ora batte i pugni sul tavolo e si oppone ai nuovi, iai bus e l’area B per ... tds text logone colortds text logone colortds text logone colortds text logone colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __Behemoth : RT @rep_milano: Aumentano i tempi di attesa per i mezzi pubblici a Milano: in arrivo tagli alle corse di metrò, tram e bus - peteW4P : @TastePriest No biglietto è aumentato e punto. Giusti un cazzo, giusti per te. Gli impatti sul traffico sono OVVI e… - carmen_distaso : RT @rep_milano: Aumentano i tempi di attesa per i mezzi pubblici a Milano: in arrivo tagli alle corse di metrò, tram e bus - VotaSpartaco : RT @rep_milano: Aumentano i tempi di attesa per i mezzi pubblici a Milano: in arrivo tagli alle corse di metrò, tram e bus - LionelloRuggeri : RT @lucabattanta: Aumentano i tempi di attesa per i mezzi pubblici a Milano: in arrivo tagli alle corse di metrò, tram e bus. Naturalmente… -

Con il problema dei conti del municipio risolto condove possibile e l'aumento di Irpef e tariffe, non era scontata la riconferma di questo servizio, che è stato invece riproposto dall'...... del peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuiti e gravialle ... Viaggiatori alla fermata di una Roma Termini durante uno sciopero. Sciopero nazionale dei treni: ...Il piano di Palazzo Marino per ridurre le corse dei mezzi in metrò e in superficie è pronto ed entrerà in vigore in tre fasi. La prima partirà da metà aprile. Il riassetto è determinato dalla pandemia ...

Cormano protesta contro i tagli alle linee del bus Il Notiziario

Non solo le telecamere dell'Area B per raggiungere Niguarda: Cormano protesta contro i tagli alle linee del bus ...Lecco Merita di Più (Forza Italia) attacca il 'ti porto io' voluto dal Comune. “Promessa elettorale non sostenibile economicamente che causa perdite a Linee Lecco e mette a rischio la solidità dei con ...