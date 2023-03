Tacopina: «Trump non patito di calcio ma comprerebbe l’Inter in un attimo» (Di martedì 7 marzo 2023) Joe Tacopina ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti su Donald Trump e su come l’ex presidente americano potrebbe acquistare l’Inter. L’attuale presidente della Spal ha parlato a “The Italian Football Podcast“ Trump PUÒ SORPRENDERE – Ecco le parole di Joe Tacopina su Donald Trump, in particolare riguardo alla sua propensione al calcio e un suo possibile avvicinamento all’Inter, che potrebbe avvenire solo in caso di provocazione: «Trump non è un patito di calcio, ma capisce lo sport e gli piace. Se un giorno gli dicessi che non vincerebbe mai nulla con l’Inter, lui probabilmente la comprerebbe per dimostrarmi che mi sbagliavo». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Joeha rilasciato delle dichiarazioni interessanti su Donalde su come l’ex presidente americano potrebbe acquistare. L’attuale presidente della Spal ha parlato a “The Italian Football Podcast“PUÒ SORPRENDERE – Ecco le parole di Joesu Donald, in particolare riguardo alla sua propensione ale un suo possibile avvicinamento al, che potrebbe avvenire solo in caso di provocazione: «non è undi, ma capisce lo sport e gli piace. Se un giorno gli dicessi che non vincerebbe mai nulla con, lui probabilmente laper dimostrarmi che mi sbagliavo». Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Trump potrebbe comprare l'Inter? La rivelazione del suo avvocato Tacopina: 'Per sfidarmi lo farebbe' - infoitsport : Tacopina: «Trump non patito di calcio ma comprerebbe l’Inter in un attimo» - internewsit : Tacopina: «Trump non patito di calcio ma comprerebbe l'Inter in un attimo» - - PressReview99 : Trump e Inter, clamoroso Tacopina: 'Se lo provoco compra in un minuto!' - Tuttosport - infoitsport : Trump potrebbe comprare l'Inter? La rivelazione del suo avvocato Tacopina: 'Per sfidarmi lo farebbe' -