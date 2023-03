(Di martedì 7 marzo 2023) Joetra un gol e l’altro della Spal parla a telefono con Donald. Perché il presidente della Spal è anche uno dei legali dell’ex presidente americano. In un’intervista a Italian Football Podcast ripresa da Sportface dice: “, se lo sfidassi e gli‘non vincerai maicon’, allora probabilmenteper dimostrarmi che mi sbagliavo”., dice, “non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport. Abbiamo avuto alcune discussioni sulla Spal, sa che sono qui. Mi ha chiamato l’altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol. Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l’anno, quindi Dio non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Tacopina: «Se dicessi a #Trump che con l’#Inter non vincerebbe mai niente, se la comprerebbe» Il presidente della… - italianfag23 : RT @fcin1908it: TACOPINA E LA BATTUTA SU DONALD TRUMP NUOVO PROPRIETARIO DELL'INTER Joe Tacopina, avvocato di Donald Trump e presidente de… - trolldepresso : RT @fcin1908it: TACOPINA E LA BATTUTA SU DONALD TRUMP NUOVO PROPRIETARIO DELL'INTER Joe Tacopina, avvocato di Donald Trump e presidente de… - ilnonnosimpson : RT @fcin1908it: TACOPINA E LA BATTUTA SU DONALD TRUMP NUOVO PROPRIETARIO DELL'INTER Joe Tacopina, avvocato di Donald Trump e presidente de… - interliveit : ??????Donald #Trump e... L'#Inter?? ???Il presidente della #Spal, Joe #Tacopina, tra il serio e il faceto: 'Se lo sfida… -

... "Se lo sfidassi e gli'Non vincerai mai niente con l'Inter', allora probabilmente ...allo stadio. Lapresse Discussioni di calcio Trump si interesserebbe anche delle vicende della B ...'Trump Se lo sfidassi e gli'non vincerai mai niente con l'Inter', allora probabilmente comprerebbe l'Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo'. Parola dell'amico Joe, presidente della Spal e legale dell'ex ...... sul possibile investimento nel calcio Joe, avvocato di Donald Trump e presidente della ... PAROLE - Se lo sfidassi e gli'non vincerai mai niente con l'Inter', allora ...

Tacopina: «Se dicessi a Trump che con l'Inter non vincerebbe mai ... IlNapolista

Il presidente della Spal scherza così: "Abbiamo segnato quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia che me ne goda uno per più di 35 secondi!". E quella frase ..."Se provocassi Trump e lo sfidassi comprerebbe l'Inter per vincere", a dirlo in un'intervista e Joe Tacopina, presidente della SPAL ...