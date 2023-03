(Di martedì 7 marzo 2023) FERRARA - "? Mi hal'altro giorno mentre ero allo stadio. Mi hache abbiamo segnato un gol . Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NimaTavRood : RT @news_ferrara: Tacopina 'bacchetta' l'amico Trump: 'Mi ha chiamato subito dopo un gol della Spal' - ItaFootPod : RT @news_ferrara: Tacopina 'bacchetta' l'amico Trump: 'Mi ha chiamato subito dopo un gol della Spal' - news_ferrara : Tacopina 'bacchetta' l'amico Trump: 'Mi ha chiamato subito dopo un gol della Spal' - sportli26181512 : #Tacopina 'bacchetta' l'amico #Trump: 'Mi ha chiamato subito dopo un gol della Spal': Il presidente della Spal sche… - serieB123 : Tacopina 'bacchetta' l'amico Trump: 'Mi ha chiamato subito dopo un gol della Spal' -

Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di 35 secondi! ", Così il presidente della Spal , Joe, scherza sul rapporto ...Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di 35 secondi! ", Così il presidente della Spal , Joe, scherza sul rapporto ...

Tacopina 'bacchetta' l'amico Trump: "Mi ha chiamato subito dopo un gol della Spal" Corriere dello Sport

Il presidente della Spal scherza così: "Abbiamo segnato quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia che me ne goda uno per più di 35 secondi!". E quella frase ...