Tabellone qualificazioni Wta 1000 Indian Wells 2023: Errani e Stefanini al via (Di martedì 7 marzo 2023) Il Tabellone delle qualificazioni al torneo Wta 1000 di Indian Wells 2023. Due le azzurre ai nastri di partenza: Lucrezia Stefanini pesca male perché dovrà sfidare l’ardua Juvan, mentre Sara Errani, rientrata in top-100, se la vedrà all’esordio con In-Albon, non insormontabile. Di seguito allora ecco il Tabellone completo di promozione al main draw, si giocherà il primo turno e poi le vincitrici avanzano al turno successivo che sarà quello decisivo per qualificarsi al torneo americano. Tabellone qualificazioni WTA 1000 Indian Wells (1) Galfi b. Konjuh 6-3 6-2 Swan b. (17) Jeanjean 6-2 6-1 (2) Bucsa b. Andreeva 6-4 7-5 Ruse b. (18) Martincova 6-1 ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Ildelleal torneo Wtadi. Due le azzurre ai nastri di partenza: Lucreziapesca male perché dovrà sfidare l’ardua Juvan, mentre Sara, rientrata in top-100, se la vedrà all’esordio con In-Albon, non insormontabile. Di seguito allora ecco ilcompleto di promozione al main draw, si giocherà il primo turno e poi le vincitrici avanzano al turno successivo che sarà quello decisivo per qualificarsi al torneo americano.WTA(1) Galfi b. Konjuh 6-3 6-2 Swan b. (17) Jeanjean 6-2 6-1 (2) Bucsa b. Andreeva 6-4 7-5 Ruse b. (18) Martincova 6-1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : Un Berrettini X 2?? ad Acapulco ?? Oltre a Matteo, che torna dopo l'Australia, al 500 di Acapulco in tabellone ci sa… - PressReview99 : Indian Wells: Passaro e Arnaldi 'vedono' il main draw - SuperTennis - PressReview99 : Masters 1000 Indian Wells: Marcora, Arnaldi, Bellucci e Passaro puntano al main draw - SuperTennis… - planetwin365ita : ?? Largo al #Masters1000 di #IndianWells2023: a sfidare #TaylorFritz campione in carica ci pensano alcuni degli… - Ubitennis : Indian Wells, qualificazioni: in campo da oggi sei tennisti azzurri per un posto nel tabellone principale -