Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2023: Alcaraz guida il seeding, Sinner e Berrettini sognano (Di martedì 7 marzo 2023) E' stato sorteggiato il Tabellone principale del torneo Masters 1000 di Indian Wells 2023: ecco di seguito i risultati e gli accoppiamenti. In terra statunitense è tempo di conoscere gli avversari dei cinque azzurri che si trovano già di diritto al main draw, nella speranza che si aggiungano gli altri italiani impegnati nelle qualificazioni. Nel dettaglio, Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro Gasquet o un qualificato, poi al terzo turno potenziale derby con Lorenzo Musetti, che al secondo turno trova Thiem o Mannarino, mentre Matteo Berrettini partirà contro X, X sarà l'avversario di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini giocherà al primo turno contro Shelton per poi trovare Fritz al secondo turno.

