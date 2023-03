Svolta sul proiettile trovato nella testa di un 16enne a Licata, l’ipotesi: la bravata tra ragazzini con la pistola giocattolo (Di martedì 7 marzo 2023) Un momento di goliardia tra amici che stava per costare caro al 16enne ricoverato ieri sera al pronto soccorso di Licata, in provincia di Agrigento. Il ragazzo aveva spiegato al personale sanitario di essersi ferito alla testa dopo una caduta, ma i medici gli avevano trovato una emorragia interna causata da un corpo estraneo in metallo di circa 7 millimetri, probabilmente un proiettile, e lo avevano trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per un intervento chirurgico. I medici di Neurochirurgia, che lo tengono in osservazione in prognosi riservata, non si sbilanciano ancora e parlano solo di un corpo estraneo nella testa ma dopo aver ascoltato numerose persone, polizia e Procura sembrano aver dissipato i primi dubbi. Secondo la loro ricostruzione, il ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Un momento di goliardia tra amici che stava per costare caro alricoverato ieri sera al pronto soccorso di, in provincia di Agrigento. Il ragazzo aveva spiegato al personale sanitario di essersi ferito alladopo una caduta, ma i medici gli avevanouna emorragia interna causata da un corpo estraneo in metallo di circa 7 millimetri, probabilmente un, e lo avevano trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per un intervento chirurgico. I medici di Neurochirurgia, che lo tengono in osservazione in prognosi riservata, non si sbilanciano ancora e parlano solo di un corpo estraneoma dopo aver ascoltato numerose persone, polizia e Procura sembrano aver dissipato i primi dubbi. Secondo la loro ricostruzione, il ...

