Svolta nel giallo di Desio: arrestato l'assassino dell'operaio trovato cadavere in un campo di grano

Svolta nel giallo di Desio. I Carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio, avvenuto lo scorso 27 agosto 2022, quando il cadavere di un operaio 50enne, era stato ritrovato sepolto sotto diversi centimetri di terra, in un campo poco distante dall'ex carcere. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza hanno portato al fermo di indiziato di delitto, con la pesante accusa di omicidio e occultamento di cadavere, un marocchino, classe 1988, pregiudicato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Irregolare sul territorio nazionale. E senza fissa dimora. Ed è proprio per questioni di droga – per un debito mai saldato dalla vittima – che si sarebbe consumato l'efferato delitto all'interno dell'ex Casa Circondariale, nei ...

