Svolta Mourinho, c'è un dato che ha cambiato la Roma (Di martedì 7 marzo 2023) Roma - Dopo il Napoli de i prodigi c'è la Roma . Non nella classifica generale ma nella somma algebrica dei punti rispetto allo scorso campionato: con la vittoria contro la Juventus , fondamentale ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023)- Dopo il Napoli de i prodigi c'è la. Non nella classifica generale ma nella somma algebrica dei punti rispetto allo scorso campionato: con la vittoria contro la Juventus , fondamentale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : Una #ASRoma di cuore, grinta e sudore. Ha dato tutto per vincere una partita fondamentale, ha incarnato lo spirito… - Realinforma : RT @AliprandiJacopo: Una #ASRoma di cuore, grinta e sudore. Ha dato tutto per vincere una partita fondamentale, ha incarnato lo spirito dei… - TottiHUN : RT @AliprandiJacopo: Una #ASRoma di cuore, grinta e sudore. Ha dato tutto per vincere una partita fondamentale, ha incarnato lo spirito dei… - marcodemo3 : Per come si è svolta la partita, con la #Roma raccolta in difesa, si può dire che #Mourinho è stato decisivo, quind… - tremioni : RT @AliprandiJacopo: Una #ASRoma di cuore, grinta e sudore. Ha dato tutto per vincere una partita fondamentale, ha incarnato lo spirito dei… -