Supersex | ecco chi interpreterà Riccardo Schicchi e Moana Pozzi nella serie su Rocco Siffredi

(Di martedì 7 marzo 2023)(da Netflix) E’ tutto pronto per, la nuovaNetflix incentrata sulla vita dicon protagonista Alessandro Borghi. Oltre ai già annunciati Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, altri tre attori faranno parte della produzione scritta da Francesca Manieri. Nel cast ci saranno infatti anche Gaia Messerklinger (reduce dal film di Luca Miniero Tutti a Bordo ma ha recitato anche ne Il Paradiso delle Signore, in Cuori e Centovetrine) nei panni di, Vincenzo Nemolato (aveva interpretato Gegè Di Giacomo nel biopic Carosello Carosone) in quelli die Claire Lothparte di Genevieve. La, composta da sette episodi, ha come ...

Si stanno concludendo in questi giorni le riprese di "", con Alessandro Borghi nei panni ..., a me interessa che esca il Rocco che piange, non quello che va in tv e semplifica tutto.

Supersex sta prendendo forma e dopo le parole usate da Alessandro Borghi per descrivere i suoi ‘caldi’ giorni sul set, i fan non stanno più nella pelle. Chi ha seguito le news sui nuovi arrivi in casa ...Rocco, l’uomo che non poteva non fare l’amore con 100 donne, ma che impiega 7 puntate per imparare ad amare e a piangere : la sua storia la raccontano in ...