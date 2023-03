Superbonus, verso soluzione rapida per i crediti in scadenza (Di martedì 7 marzo 2023) Il governo sarebbe pronto a dare parere favorevole alla soluzione individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl Superbonus, Andrea de Bertoldi (Fdi), che consente di iscrivere il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca. Presentati in commissione 311 emendamenti. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 marzo 2023) Il governo sarebbe pronto a dare parere favorevole allaindividuata nei giorni scorsi dal relatore del dl, Andrea de Bertoldi (Fdi), che consente di iscrivere il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca. Presentati in commissione 311 emendamenti.

