Superbonus, in arrivo le modifiche. Spiragli sui crediti 2022 congelati (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi alle ore 12 è fissato il termine per presentare gli emendamenti. Si parla di un pacchetto di deroghe mirate al divieto di cessione dei crediti e sconto in fattura, scattato il 17 febbraio scorso: potrebbe comprendere l'edilizia residenziale pubblica (gli Iacp) e il terzo settore (Onlus) Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi alle ore 12 è fissato il termine per presentare gli emendamenti. Si parla di un pacchetto di deroghe mirate al divieto di cessione deie sconto in fattura, scattato il 17 febbraio scorso: potrebbe comprendere l'edilizia residenziale pubblica (gli Iacp) e il terzo settore (Onlus)

