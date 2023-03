Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : OGGI È ARRIVATA. LA PRIMA STIMA UFFICIALE DELL’IMPATTO MACROECONOMICO DEL SUPERBONUS 110%. VI VA DI VEDERLA? Thread… - rebeccalandi88 : Superbonus 110, arrivano le modifiche: dalle villette all?uso degli F24, c?è accordo sul ?salva-sconti?… - IngenitoLorenzo : RT @Aleksandra_Geor: Nell'articolo dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani si legge che il Superbonus 110% dal momento dell'introduzi… - Acquadiggio : RT @DavideR46325615: L'On. Marco Osnato di Fratelli d'Italia a muso duro contro i manifestanti del Superbonus 110%... Guardate! ?? https://t… - Bruno54893113 : RT @DavideR46325615: L'On. Marco Osnato di Fratelli d'Italia a muso duro contro i manifestanti del Superbonus 110%... Guardate! ?? https://t… -

Sulle modifiche al decreto arrivano i primi punti fermi. Innanzitutto c'è l'accordo sulla norma 'salva - sconti' del 2022. Il 31 marzo scade il termine per comunicare l'opzione di cessione del credito ...Proroga di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, per la conclusione dei lavori conal% per le villette e le abitazioni Iacp . E possibilità, per i redditi bassi, di usufruire delle ...Con l'abolizione del, secondo i consiglieri 'si rischia inoltre una grave crisi sociale. Lo sconto del% ha contribuito in modo considerevole alla crescita del Pil tra il 2021 e il 2022,...

Sulle modifiche al decreto Superbonus arrivano i primi punti fermi. Innanzitutto c’è l’accordo sulla norma “salva-sconti” del 2022. Il 31 marzo scade il termine ...Superbonus, il governo sta studiando una soluzione per consentire la cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022, ma attualmente bloccati nell'iter di approvazione in banca e con la ...