"Superato il limite". GF Vip 7, furia Signorini sui concorrenti: provvedimento senza precedenti (Di martedì 7 marzo 2023) GF Vip 7, inizio di puntata turbolento ieri sera Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha messo le cose in chiaro. Una posizione dura che si è resa necessaria dopo l'irritazione di Pier Silvio Berlusconi, stanco della deriva trash del programma. "I reality sono per antonomasia i format più veri, rispondono a quello che è la realtà, siamo in diretta, non ci sono filtri. Voi, tra i tanti reality che ci sono sulla piazza, siete quelli più esposti perché andate in onda in diretta 24 ore su 24". "Questo naturalmente vi espone a dei rischi. Il reality non può essere un programma politicamente corretto. Aderisce alla realtà, è fatto di emozioni, sentimenti, lacrime, litigate". E ha continuato: "La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite, pure in un programma pericoloso come può essere un reality show. Questo limite ...

