Suor Cristina l’ultima foto infiamma Instagram | svolta sexy | cosa ha pubblicato

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 7 marzo 2023)è molto diversa da come si era presentata a The Voice, questasensuale nessuno se la sarebbe mai aspettata. Aveva lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici di The Voice quando si erano girati ed avevano scoperto che si trattava proprio di unaa:ne ha fatta di strada dalla sua partecipazione al noto talent show musicale. La sua voce limpida e potente, la sua indole serena e sempre positiva l’avevano resa una delle grandi favorite dei telespettatori durante l’edizione di quell’anno. Ha anche vinto l’edizione, riuscendo ad arrivare al cuore di tutti e a diventare un fenomeno su larga scala. L’inaspettatadi– Ansa– Grantennistoscana.itIl fatto che ...