Sulla spiaggia di Cutro è naufragata anche la narrazione sovranista sui migranti (Di martedì 7 marzo 2023) Sulle morti dei migranti in mare la tentazione politica di fare dello sciacallaggio è un atteggiamento trasversale. Oggi è la destra che lancia questa accusa infamante contro la sinistra. In passato l'opposizione si esercitava allo stesso modo nei confronti di chi stava a Palazzo Chigi: nel 2014 Giorgia Meloni chiese che l'allora premier Matteo Renzi venisse processato per strage di Stato dopo un pauroso naufragio nel canale siciliano. Per questo adesso il leader di Italia Viva può sostenere che la presidente del Consiglio è poco credibile quando chiede di smetterla con lo sciacallaggio da parte di chi pensa che il governo abbia voluto coscientemente far morire in mare 70 persone tra cui tanti bambini. In effetti armarsi di parole contundenti mentre la spiaggia di Cutro è una distesa di croci è uno spettacolo macabro e inumano.

