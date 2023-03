Sul Reddito di cittadinanza altro dietrofront della Meloni (Di martedì 7 marzo 2023) Il Governo è al lavoro sulla riforma del Reddito di cittadinanza. Dalle indiscrezioni pare che il sussidio ai poveri sia destinato a rimanere ma il giro di vite verrebbe confermato. I requisiti Isee per ottenere l’assegno dovrebbero subire una forte stretta rispetto a quelli attuali. Il tetto per aver diritto al sussidio dovrebbe infatti scendere dagli attuali 9.360 euro a 7.200 euro, tagliando fuori molte famiglie. Chiara Saraceno, sociologa e presidente a suo tempo del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, che ne pensa? “Che se venisse confermata, questa disposizione taglierà fuori moltissime persone nel Centro Nord dove l’Isee è mediamente più alto. Non so se la Lega abbia riflettuto su questo. L’altra cosa che è importante sottolineare è che contrariamente a quanto avevano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Il Governo è al lavoro sulla riforma deldi. Dalle indiscrezioni pare che il sussidio ai poveri sia destinato a rimanere ma il giro di vite verrebbe confermato. I requisiti Isee per ottenere l’assegno dovrebbero subire una forte stretta rispetto a quelli attuali. Il tetto per aver diritto al sussidio dovrebbe infatti scendere dagli attuali 9.360 euro a 7.200 euro, tagliando fuori molte famiglie. Chiara Saraceno, sociologa e presidente a suo tempo del Comitato Scientifico per la valutazione deldi, che ne pensa? “Che se venisse confermata, questa disposizione taglierà fuori moltissime persone nel Centro Nord dove l’Isee è mediamente più alto. Non so se la Lega abbia riflettuto su questo. L’altra cosa che è importante sottolineare è che contrariamente a quanto avevano ...

